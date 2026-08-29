Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть натощак
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Миронова в беседе с «Газетой.Ru» назвала продукты, которые нельзя есть натощак.
По ее словам, кофе, алкоголь, острые и кислые продукты раздражают слизистую оболочку и повышают кислотность желудочного сока. Употребление крепкого напитка на голодный желудок стимулирует выработку соляной кислоты, что часто приводит к изжоге. Алкоголь действует более агрессивно, а острые и кислые блюда усиливают раздражение, отметила эксперт.
Газированные напитки растягивают стенки желудка и вызывают рефлюкс, сопровождающийся отрыжкой и изжогой. Очень холодные продукты могут вызвать спазм, а жирная и жареная пища замедляет опорожнение желудка. Употребление сладостей провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови, что впоследствии может привести к слабости и раздражительности.
При таких заболеваниях, как гастрит, язва, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), синдром раздраженного кишечника, панкреатит и диабет, чувствительность к этим продуктам значительно ухудшается, заключила Миронова.
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