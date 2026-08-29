Россиянам назвали продукты, которые нельзя есть натощак

29 августа 2026, 13:57

Врач Миронова: кофе, острое и газировка натощак могут вызвать дискомфорт

Фото: iStock/Tatsiana Volkava

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Миронова в беседе с «Газетой.Ru» назвала продукты, которые нельзя есть натощак.