Перечислены самые распространенные заболевания у детей

29 августа 2026, 09:25

Врач Османов: чаще всего у детей встречаются заболевания глаз и травмы

Фото: iStock/SeventyFour

Болезни органов дыхания, заболевания глаз и травмы являются наиболее распространенными среди детей. Об этом рассказал РИА Новости главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.