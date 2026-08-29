Перечислены самые распространенные заболевания у детей
Болезни органов дыхания, заболевания глаз и травмы являются наиболее распространенными среди детей. Об этом рассказал РИА Новости главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
Благодаря выстроенной системе ранней диагностики и предотвращения прогрессирования заболеваний, врачи значительно реже сталкиваются с тяжелыми запущенными случаями, отметил Османов. По его мнению, забота о здоровье ребенка в московской медицине начинается еще до его рождения. В столице создана эффективная система взаимодействия между всеми этапами медицинской помощи: акушерским, стационарным, амбулаторным и реабилитационным.
Ранее детский психолог Надежда Резенова предупредила о нарушениях в развитии у малышей из-за мультиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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