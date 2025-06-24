Россиянам назвали простые способах избавиться от головной боли без лекарств
Врач Романенко: соблюдение питьевого режима поможет избавиться от головной боли
Соблюдение питьевого режима, а также некоторые упражнения помогут избавиться от головной боли без лекарственных препаратов. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
«Головная боль нередко появляется, например, при проблемах с позвоночником, травмах, смене образа жизни, физической активности и эмоциональном напряжении. Зачастую спазмируются жевательные и височные мышцы. Поэтому иногда бывает сложно дотронуться до головы или причесаться», — рассказала Романенко в беседе с «Москвой 24».
В этом случае она посоветовала положить одну руку на боковую часть головы, второй рукой надавить сверху на протяжении пяти секунд. Это упражнение надо повторить несколько раз. Если это не поможет, то можно выпить стакан чистой воды, поскольку головная боль может быть связана с нехваткой жидкости в организме.
В свою очередь врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал «Газете.Ru», что боль в спине при наклоне и подъеме тяжестей может быть признаком развития межпозвонковой грыжи.
«Дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Ощущение может возникнуть, если долго стоять «внаклонку» или сидеть с согнутой спиной. До определенного момента грыжа может вообще не давать о себе знать», — пояснил эксперт.
Однако обострение грыжи может возникнуть внезапно при любом неудачном резком движении. В этом случае необходимо принимать обезболивающие препараты и витамины группы В, а также обратиться к врачу, который назначит грамотное лечение.