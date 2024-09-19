Россиянам назвали простой способ не заболеть осенью

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Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что во избежание простудных заболеваний осенью необходимо одеваться по погоде, а также высыпаться.
«Важно одеваться по погоде, потому что солнышко обманчивое. Важно высыпаться, потому что при дефиците сна очень сильно снижается иммунная система, защитные функции и легко подхватить ОРВИ. Также желательно проветривать помещения. У нас очень часто в опенспейсах или даже в обычных кабинетах много людей сидит здесь», — прояснила в беседе с Газета.ру Ярцева.
По её словам, чая с лимоном и имбиря недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от вирусов и простуд в осенний сезон.
Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.
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