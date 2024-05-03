Россиянам назвали пять способов стать долгожителем

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что долголетию способствуют социальная и физическая активность, самодисциплина, а также полноценное питание, динамическое наблюдение гериатром, лояльность назначениям медиков.