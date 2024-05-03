Россиянам назвали пять способов стать долгожителем

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что долголетию способствуют социальная и физическая активность, самодисциплина, а также полноценное питание, динамическое наблюдение гериатром, лояльность назначениям медиков.
«В зависимости от возраста, степени компенсации заболеваний и сложных жизненных ситуаций в помощи и поддержке могут нуждаться не только пациенты, но и их родственники. Скоординировать все составляющие, иногда помочь родственникам понять и реализовать недостающие факторы долголетия любимого человека – задача гериатрической службы», — добавила в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.
Она отметила, что эта работа выполняется при содействии служб социальной помощи населению и психологического сопровождения.
Ранее замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов относил к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.
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