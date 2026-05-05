Россиянам назвали самые опасные продукты для здоровья почек

05 мая 2026, 09:20

Диетолог Залетова: Колбаса и сладкая газировка вредят почкам

Фото: iStock/lusia599

Колбаса, копчености и сладкая газировка являются наиболее вредными продуктами для почек. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, в продуктах из переработанного мяса содержатся неорганические фосфатные добавки для улучшения текстуры и продления срока годности. Они полностью усваиваются организмом, что создает колоссальную нагрузку на почки, которые выводят избыток вредного вещества из крови. Кроме того, сосиски, колбаса и различные копчености содержат много соли, которая повышает давление и медленно разрушает почечные клубочки, выполняющие фильтрацию крови.





«Кроме того, употребление сладких газированных напитков тоже опасно, особенно если они сделаны на основе ортофосфорной кислоты, например, кола. Фосфор также мгновенно всасывается и повышает риск образования камней и развития хронической болезни почек», — предупредила Залетова в разговоре с Москвой 24.