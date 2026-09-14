Россиянам назвали самые полезные осенние напитки

14 сентября 2026, 16:18

Диетолог Соломатина: осенью полезны напитки из облепихи

Фото: iStock/bondarillia

Чай с листьями облепихи и малины помогут поддержать организм в осенний период. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что пользу несут любые напитки из облепихи. Ягода содержит витамин С и бета-каротин, который укрепляет слизистые. В межсезонье хорошо пить чай с добавлением листьев облепихи, малины и смородины. Такие напитки позволяют снизить воспаление.





«Еще осенью стоит чаще заваривать себе зеленый чай. Напиток богат танинами, которые связываются с патогенами, подавляя их активность. К тому же он содержит L-теанин, способный успокаивать нервную систему и давать энергию. В итоге снижается риск стресса, что также очень важно для крепкой иммунной системы», — добавила Соломатина.

«Его можно добавлять, например, в напитки, супы, овощные или рыбные блюда. Помимо противовоспалительных свойств, употребление имбиря даёт выраженное ощущение тепла благодаря содержащимся в нём веществам гингеролам. Причём это вкусовое и сенсорное ощущение может быть особенно приятным в прохладную погоду», — рассказала Белоусова.