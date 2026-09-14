Россиянам назвали самые полезные осенние напитки
Диетолог Соломатина: осенью полезны напитки из облепихи
Чай с листьями облепихи и малины помогут поддержать организм в осенний период. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
В разговоре с Москвой 24 эксперт отметила, что пользу несут любые напитки из облепихи. Ягода содержит витамин С и бета-каротин, который укрепляет слизистые. В межсезонье хорошо пить чай с добавлением листьев облепихи, малины и смородины. Такие напитки позволяют снизить воспаление.
«Еще осенью стоит чаще заваривать себе зеленый чай. Напиток богат танинами, которые связываются с патогенами, подавляя их активность. К тому же он содержит L-теанин, способный успокаивать нервную систему и давать энергию. В итоге снижается риск стресса, что также очень важно для крепкой иммунной системы», — добавила Соломатина.
Она также посоветовала добавлять в напитки осенью корень имбиря или белую мякоть апельсинов, а также делать какао из натурального порошка.
Тем временем врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с RT уточнила, что любые пряности можно употреблять круглый год. Осенью стоит выбирать варианты с противовоспалительными свойствами, например имбирь.
«Его можно добавлять, например, в напитки, супы, овощные или рыбные блюда. Помимо противовоспалительных свойств, употребление имбиря даёт выраженное ощущение тепла благодаря содержащимся в нём веществам гингеролам. Причём это вкусовое и сенсорное ощущение может быть особенно приятным в прохладную погоду», — рассказала Белоусова.
Кроме того, осенью в рацион можно добавить куркуму, которая обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также орегано, розмарин, базилик, тимьян, паприку, чёрный и красный перец.