Россиянам назвали самые полезные виды рыбы

10 сентября 2026, 09:31

Диетолог Соломатина: скумбрия и сельдь являются самыми полезными видами рыбы

Фото: iStock/tbralnina

Наиболее полезными являются дикие виды рыб холодных морей, такие как скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай, поскольку их не выращивают на фермах. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что такую рыбу не выращивают на фермах, поэтому в них сохраняется естественный пищевой цикл и высокое содержание антиоксидантов, в том числе астаксантин. А вот дикий лосось встречается редко. На полках в магазине часто оказывается искусственно выращенный лосось.





«Фермерскую рыбу выращивают в бассейнах, где сложно воссоздать естественную цепочку питания, в которую входят водоросли и рачки. Из-за этого в ней может быть мало омеги-3. Кроме того, условия содержания могут способствовать накоплению токсичных веществ», — объяснила Соломатина.

«Чем проще состав и приготовление блюда, тем лучше. Кусок запечённой рыбы с овощами и крупой, салат из свежих овощей с оливковым маслом, творог с фруктами, суп на овощном или нежирном мясном бульоне — примеры простых и понятных блюд», — пояснила эксперт.