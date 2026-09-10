Россиянам назвали самые полезные виды рыбы
Диетолог Соломатина: скумбрия и сельдь являются самыми полезными видами рыбы
Наиболее полезными являются дикие виды рыб холодных морей, такие как скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай, поскольку их не выращивают на фермах. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что такую рыбу не выращивают на фермах, поэтому в них сохраняется естественный пищевой цикл и высокое содержание антиоксидантов, в том числе астаксантин. А вот дикий лосось встречается редко. На полках в магазине часто оказывается искусственно выращенный лосось.
«Фермерскую рыбу выращивают в бассейнах, где сложно воссоздать естественную цепочку питания, в которую входят водоросли и рачки. Из-за этого в ней может быть мало омеги-3. Кроме того, условия содержания могут способствовать накоплению токсичных веществ», — объяснила Соломатина.
Она также посоветовала с осторожностью относиться к крупным хищникам и некоторым тропическим видам, а также речной рыбе. Такие виды необходимо подвергать должной обработке.
Тем временем врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская рассказала RT, что при составлении рациона стоит придерживаться принципа «80/20». Основу должны составлять овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, рыба, птица, яйца, творог. А оставшиеся 20% можно потратить на продукты, которые не считаются полезными. Такой подход позволит избежать жёстких запретов, уверена специалист.
«Чем проще состав и приготовление блюда, тем лучше. Кусок запечённой рыбы с овощами и крупой, салат из свежих овощей с оливковым маслом, творог с фруктами, суп на овощном или нежирном мясном бульоне — примеры простых и понятных блюд», — пояснила эксперт.
Она уточнила, что стоит ограничивать в рационе готовые завтраки, конфеты, соусы, сосиски, колбасы, а также снеки и чипсы. При регулярном употреблении таких продуктов увеличиваются риски возникновения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения, заключила Шаманская.