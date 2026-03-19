Россиянам назвали самый полезный фрукт
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков назвали самый полезный фрукт. Об этом они сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
Кривченков отметил, что в лимоне содержатся вещества, защищающие сосуды от повреждений и препятствующие развитию инфаркта. Агапкин добавил, что благодаря высокому содержанию витамина C этот фрукт предотвращает образование тромбов.
Эксперты также считают лимон эффективным средством для профилактики рака. Современные исследования указывают на наличие в лимоне, особенно в его кожуре, веществ с противораковым действием, которые сейчас активно изучаются. Однако, по словам Агапкина, употребление лимонов в пищу уже сейчас имеет смысл с этой точки зрения.
Кривченков подчеркнул, что лимон помогает справляться со стрессом и улучшает концентрацию внимания. Кроме того, он способствует контролю веса, заключил специалист.
