Россиянам назвали самый полезный фрукт

Фото: iStock/jung mi wha

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков назвали самый полезный фрукт. Об этом они сообщили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».



Кривченков отметил, что в лимоне содержатся вещества, защищающие сосуды от повреждений и препятствующие развитию инфаркта. Агапкин добавил, что благодаря высокому содержанию витамина C этот фрукт предотвращает образование тромбов.

Эксперты также считают лимон эффективным средством для профилактики рака. Современные исследования указывают на наличие в лимоне, особенно в его кожуре, веществ с противораковым действием, которые сейчас активно изучаются. Однако, по словам Агапкина, употребление лимонов в пищу уже сейчас имеет смысл с этой точки зрения.

Кривченков подчеркнул, что лимон помогает справляться со стрессом и улучшает концентрацию внимания. Кроме того, он способствует контролю веса, заключил специалист.

Екатерина Коршунова

