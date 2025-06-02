Россиянам назвали скрытый фактор развития сердечной недостаточности у пожилых
Врач Ларина: скрытое воспаление приводит к сердечной недостаточности у пожилых
У пожилых людей может увеличиваться риск развития сердечной недостаточности из-за «вялотекущего» воспаления в организме, которое протекает без выраженных симптомов. Об этом предупредила доктор медицинских наук, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Вера Ларина.
«В последние годы наблюдается рост числа пациентов с этим заболеванием. Это связано как со старением населения, так и с увеличением количества молодых людей с метаболическими нарушениями — ожирением, сахарным диабетом и артериальной гипертензией», — рассказала «Газете.Ru» Ларина.
По ее словам, особую роль в развитии сердечной недостаточности у пожилых людей может оказать хронический воспалительный процесс, который может протекать бессимптомно. Подобное состояние нарушает баланс в иммунной системе, пояснила эксперт. Ларина добавила, что проблема «вялотекущего» воспаления становится все более актуальной в России.
В свою очередь врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина отметила в беседе с «Москвой 24», что для пожилых опасность несут натуральные соки. Она пояснила, что они могут повысить уровень сахара в крови и привести к обострению различных заболеваний.
«Это опасно при нарушениях углеводного обмена, которые часто бывают с возрастом. Таким образом, напиток стоит исключить при преддиабете, диабете и избыточной массе тела», — рассказала эксперт.
Тем не менее, по словам Щетининой, натуральные соки содержат витамины и микроэлементы фруктов и овощей, а также клетчатку, которая помогает стимулировать перильстатику кишечника у пожилых.
Специалист также посоветовала людям с проблемами с желудком вовсе исключить натуральные соки из своего рациона.