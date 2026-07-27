Россиянам объяснили, что делать при первых симптомах норовируса
Гастроэнтеролог Кашух посоветовала пить больше воды при норовирусе
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рекомендовала при заражении норовирусом увеличить потребление воды.
В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила, что инфекция попадает в организм через грязные руки, воду и продукты. По словам врача, норовирус — частый возбудитель острого гастроэнтерита. Он распространяется контактно-бытовым, водным и пищевым путями.
«Симптомы развиваются довольно быстро — обычно в течение суток. Появляется тошнота, диарея, рвота, боль в животе. Специфических препаратов, которые уничтожают норовирус, не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и восстановление водно-солевого баланса. Важно своевременно восполнять потерю жидкости, а при ухудшении состояния — обращаться к врачу», — отметила Екатерина.Кашух подчеркнула, что главный способ защиты — гигиена: мыть руки, пить чистую воду, обрабатывать продукты и избегать контактов с больными людьми.