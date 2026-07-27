Россиянам объяснили, что делать при первых симптомах норовируса

27 июля 2026, 19:48

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала пить больше воды при норовирусе

Фото: Istock/seb_ra

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рекомендовала при заражении норовирусом увеличить потребление воды.





В беседе с NEWS.ru эксперт уточнила, что инфекция попадает в организм через грязные руки, воду и продукты. По словам врача, норовирус — частый возбудитель острого гастроэнтерита. Он распространяется контактно-бытовым, водным и пищевым путями.

«Симптомы развиваются довольно быстро — обычно в течение суток. Появляется тошнота, диарея, рвота, боль в животе. Специфических препаратов, которые уничтожают норовирус, не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов и восстановление водно-солевого баланса. Важно своевременно восполнять потерю жидкости, а при ухудшении состояния — обращаться к врачу», — отметила Екатерина.