Врач раскрыла, кто более уязвим перед менингококковой инфекцией
Терапевт Чернышова: Менингококковая инфекция часто протекает легко
Менингококковая инфекция часто не всегда представляет опасность для человека и может протекать бессимптомно. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Чаще всего менингококковая болезнь протекает легко и может сопровождаться повышенной температурой, насморком, кашлем и болью в горле, пояснила врач.
«Если у человека хороший иммунитет, менингококк не может спровоцировать какие-либо недомогания, даже если был контакт с микробом. Также есть вероятность бессимптомного течения болезни, но в этом случае зараженный становится носителем инфекции и может заразить других», — рассказала Чернышова «Вечерней Москве».
При этом она отметила, что у людей с ослабленным иммунитетом бактерия менингококка может спровоцировать менингит. Однако при своевременном лечении внутренние ткани мозга не страдают, пояснила врач.
Тем не менее запущенная болезнь может перерасти в менингококковый сепсис, который часто имеет летальный исход, предупредила Чернышова.
По словам специалиста, особенно уязвимы перед бактерией менингококка пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом, люди, живущие в общежитии, и дети.
В свою очередь врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Степанова отметила в беседе с «Известиями», что дети летом часто подхватывают различные болезни.
«Одна из главных причин летних простуд — перегрев. Родители часто кутают детей, опасаясь сквозняков, но ребенок активно двигается, потеет, а затем малейший ветерок может привести к насморку или кашлю», — пояснила Степанова.
Она также предупредила об опасности кондиционеров для детей из-за резкого перепада температуры между улицей и помещением, который может ослабить иммунитет ребёнка.
Кроме того, заболеть малыши могут из-за купания в прохладной воде, после употребления холодных напитков и немытых фруктов.