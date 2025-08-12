Врач раскрыла, кто более уязвим перед менингококковой инфекцией

12 августа 2025, 17:00

Терапевт Чернышова: Менингококковая инфекция часто протекает легко

Фото: iStock/Stephane Noiret

Менингококковая инфекция часто не всегда представляет опасность для человека и может протекать бессимптомно. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Чаще всего менингококковая болезнь протекает легко и может сопровождаться повышенной температурой, насморком, кашлем и болью в горле, пояснила врач.





«Если у человека хороший иммунитет, менингококк не может спровоцировать какие-либо недомогания, даже если был контакт с микробом. Также есть вероятность бессимптомного течения болезни, но в этом случае зараженный становится носителем инфекции и может заразить других», — рассказала Чернышова «Вечерней Москве».

