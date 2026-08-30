Россиянам объяснили, что делать, если клеща на теле заметили через несколько дней

30 августа 2026, 19:41

Врач Чистик: вирус энцефалита попадает в кровь сразу после укуса клеща

Фото: Istock/Nataba

Врач Ольга Чистик объяснила, почему люди часто не замечают присосавшегося клеща сразу. По её словам, членистоногое может оставаться на теле незамеченным несколько дней из-за обезболивающих веществ в его слюне и мелких размеров.





В беседе с RT специалист отметила, что опасность укуса определяет не время обнаружения, а заразность клеща и длительность его пребывания на коже. Она подчеркнула, что вирус энцефалита попадает в кровь сразу, боррелии — медленно, за сутки и более.

«Большинство клещей не заражены, и подавляющая часть укусов проходит без последствий. Паника тут плохой советчик. Но и махнуть рукой нельзя, потому что несколько недель за собой всё же придётся понаблюдать», — сообщила врач.