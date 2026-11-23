Россиянам объяснили, что делать, если в семье кто-то заболел ОРВИ
При ОРВИ заболевшего члена семьи рекомендуется по возможности изолировать в отдельной комнате. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. Её слова передаёт РИА Новости.
Врач напомнила, что ОРВИ — самые распространённые заболевания в осенне-зимний период. Инфекция передаётся воздушно-капельным и контактно-бытовым путём, а главным источником вирусов остаётся сам больной. Чем меньше он контактирует со здоровыми, тем меньше вероятность, что находящиеся рядом домочадцы заразятся.
Особенно важно соблюдать изоляцию для защиты людей из групп риска — маленьких детей, пожилых, беременных и тех, у кого есть хронические болезни. Помимо отдельной комнаты, Драпкина советует выделить больному отдельную посуду и полотенце, чаще проветривать помещение и в нём проводить влажную уборку.
Читайте также: