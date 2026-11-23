В Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей
В столице произошло ДТП с несколькими автомобилями, из-за которого сейчас затруднено движение в сторону Московской области. Об сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Авария случилась поздно вечером 22 ноября на Пятницком шоссе (в районе вл. 26). В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Что стало причиной столкновения и есть ли пострадавшие, пока неизвестно — точные обстоятельства инцидента устанавливаются.
Движение в сторону Московской области затруднено на первом километре и осуществляется только по одной полосе из четырёх. В столичном департаменте транспорта призвали водителей временно выбирать объездные маршруты.
Ранее «Радио 1» передавало, что в в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних. Подробности читайте здесь.
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