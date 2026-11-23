23 ноября 2026, 00:14

В Москве на Пятницком шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В столице произошло ДТП с несколькими автомобилями, из-за которого сейчас затруднено движение в сторону Московской области. Об сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».