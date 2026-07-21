Россиянам объяснили, что нельзя принимать при подозрении на лихорадку денге

21 июля 2026, 03:32

РИА Новости: При подозрении на лихорадку денге россиянам посоветовали не пить аспирин

Фото: iStock/Mukhina1

При подозрении на лихорадку денге не следует принимать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства – они могут усилить риск кровотечений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России на Мальдивах.