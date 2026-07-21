Россиянам объяснили, что нельзя принимать при подозрении на лихорадку денге
При подозрении на лихорадку денге не следует принимать аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства – они могут усилить риск кровотечений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство России на Мальдивах.
Дело в том, что в последнее время на мальдивских атоллах Раа, Каафу и Баа фиксируется небольшой рост заболеваемости денге. Роспотребнадзор обращает внимание туристов на то, что на Бали эта инфекция может маскироваться под грипп.
Лихорадка денге передаётся через укусы комаров и широко распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также в других регионах с тропическим климатом. Её типичные признаки – высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах и суставах, а также характерная сыпь. Вместо таких препаратов, как аспирин или ибупрофен, для снижения температуры и облегчения боли россиянам рекомендуется принимать парацетамол.
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