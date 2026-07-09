Тушу крупной акулы нашли возле города на Курилах
Возле города на Курилах обнаружили мёртвую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Морского хищника выбросило на берег волнами, его подсохшие останки лежат на Кунашире недалеко от Южно-Курильска. Местные жители уже превратили место находки в «неформальную достопримечательность» — многие стремятся увидеть крупную тушу своими глазами, снимают её на видео и выкладывают в Интернет.
Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели эвакуировали двух девушек, которые застряли на сухогрузе Rio, который стоит на мели у берегов в районе села Кабардинка. Любительницы эффектных кадров забрались на борт судна ради «красивых селфи», но самостоятельно спуститься с разрушенного ржавого корпуса не смогли.
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