Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за кожей после солнечного ожога
Дерматолог Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога
Дерматолог Ирина Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога. Она посоветовала уйти в тень и принять прохладный душ на 10–15 минут.
В беседе с RT эксперт рекомендовала нанести на поражённые участки охлаждающий гель — лучше всего с алоэ или пантенолом.
«Либо, например, те же самые народные средства типа кефира и сметаны. Поначалу — да, успокаивают, но в дальнейшем лучше не использовать, потому что это может быть питательной средой для бактерий», — отметила дерматолог.Котова отметила, что нельзя растирать обожжённые места и вскрывать волдыри. При ожоге более 20% тела или при появлении тошноты, головной боли и рвоты необходимо немедленно обратиться к врачу.
Для восстановления кожи врач порекомендовала средства с пантенолом, а затем с алоэ, аллантоином и витамином Е. Если температура и боль сохраняются несколько дней, она посоветовала принимать нестероидные противовоспалительные препараты.