Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за кожей после солнечного ожога

30 июля 2026, 17:00

Дерматолог Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога

Фото: Istock/verona_S

Дерматолог Ирина Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога. Она посоветовала уйти в тень и принять прохладный душ на 10–15 минут.





В беседе с RT эксперт рекомендовала нанести на поражённые участки охлаждающий гель — лучше всего с алоэ или пантенолом.

«Либо, например, те же самые народные средства типа кефира и сметаны. Поначалу — да, успокаивают, но в дальнейшем лучше не использовать, потому что это может быть питательной средой для бактерий», — отметила дерматолог.