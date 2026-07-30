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Россиянам объяснили, как правильно ухаживать за кожей после солнечного ожога

Дерматолог Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога
Фото: Istock/verona_S

Дерматолог Ирина Котова дала рекомендации по уходу за кожей после солнечного ожога. Она посоветовала уйти в тень и принять прохладный душ на 10–15 минут.



В беседе с RT эксперт рекомендовала нанести на поражённые участки охлаждающий гель — лучше всего с алоэ или пантенолом.

«Либо, например, те же самые народные средства типа кефира и сметаны. Поначалу — да, успокаивают, но в дальнейшем лучше не использовать, потому что это может быть питательной средой для бактерий», — отметила дерматолог.
Котова отметила, что нельзя растирать обожжённые места и вскрывать волдыри. При ожоге более 20% тела или при появлении тошноты, головной боли и рвоты необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для восстановления кожи врач порекомендовала средства с пантенолом, а затем с алоэ, аллантоином и витамином Е. Если температура и боль сохраняются несколько дней, она посоветовала принимать нестероидные противовоспалительные препараты.
Ольга Щелокова

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