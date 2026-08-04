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Россиянам объяснили, почему нельзя путать перекись водорода с хлоргексидином

Фото: Istock/ALEKSEI BEZRUKOV

В быту люди нередко путают перекись водорода и хлоргексидин, и из-за этого используют их не по назначению. Однако разница между этими средствами есть, а порядок применения разный.



Как выяснила Общественная Служба Новостей, перекись (3%) окисляет и механически очищает рану, но действует недолго. Её используют для мелких ран и в быту. Хлоргексидин же создаёт на коже плёнку и работает дольше. Эта жидкость используется для дезинфекции кожи, обработки ран и полоскания рта.

Пероксид водорода дешёвый, но может травмировать ткани и не убивает все микробы. Хлоргексидина биглюконат имеет гораздо более широкий спектр действия, но раздражает кожу, красит зубы и теряет эффективность при органических загрязнениях.

Перекись не применяют при чувствительной коже и больших ранах, детям — только со взрослыми. Хлоргексидин отменяют при аллергии или сыпи. Хранят оба препарата в темноте, прохладе, в закрытой таре.

Ольга Щелокова

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