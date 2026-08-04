Россиянкам объяснили, как различить послеродовую депрессию и «материнский блюз»
Врач акушер-гинеколог Мадина Бекова разграничила послеродовую депрессию и «материнский блюз» в клинической практике.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что послеродовая грусть встречается у 80% женщин, возникает из-за резкого падения гормонов в первые дни после родов и проходит за 10–14 дней.
«Если же ангедония, выраженная тревожность, плаксивость, ощущение собственной несостоятельности, нарушения сна (даже когда ребёнок спит) и навязчивые страхи причинить вред себе или младенцу сохраняются дольше двух недель — мы имеем дело с патологическим состоянием, требующим вмешательства», — подчеркнула гинеколог.Бекова сообщила, что для первичной диагностики ПРД применяют Эдинбургскую шкалу (EPDS). Лечение при этом строится на междисциплинарном подходе с участием гинеколога, психиатра и психотерапевта.