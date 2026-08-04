Токсиколог назвал опасным один популярный БАД для печени

04 августа 2026, 19:14

Врач Водовозов: красный дрожжевой рис поражает печень при бесконтрольном приеме

Фото: istockphoto/Victoria Popova

Врач-токсиколог Алексей Водовозов предупредил о серьезной опасности популярных биодобавок для печени. Об этом стало известно 4 августа.