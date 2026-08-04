Токсиколог назвал опасным один популярный БАД для печени
Врач-токсиколог Алексей Водовозов предупредил о серьезной опасности популярных биодобавок для печени. Об этом стало известно 4 августа.
В интервью радио Sputnik специалист заявил, что бесконтрольный прием куркумы, ашваганды, красного дрожжевого риса и экстрактов зеленого чая может привести к тяжелым поражениям этого органа. Особую угрозу, по словам эксперта, представляют концентрированные вытяжки зеленого чая, часто входящие в состав жиросжигающих комплексов. Их употребление чревато печеночной недостаточностью и даже может потребовать пересадки печени.
Куркума также входит в список лидеров по числу зафиксированных случаев токсического гепатита, связанных с БАДами. Водовозов пояснил, что при длительном приеме высоких доз концентратов срабатывает накопительный эффект: токсины могут накапливаться в организме от одного до четырех месяцев, после чего резко возрастают печеночные ферменты, появляется желтуха и развивается тяжелое поражение органа.
Кроме того, гепатит могут спровоцировать добавки с гарцинией камбоджийской, популярной в средствах для похудения. Симптомы при этом проявляются не сразу, а спустя несколько недель или даже месяцев от начала курса.
Терапевт также обратил внимание на риски, связанные с ашвагандой: эта добавка способна вызывать холестатическую желтуху, причем восстановление после ее отмены занимает длительное время. Наиболее уязвимы пациенты с уже имеющимися хроническими заболеваниями печени.
Не менее опасны, по мнению врача, и околоспортивные БАДы, в которых нередко находят незаявленные фармакологические вещества, включая анаболические стероиды. Это увеличивает вероятность непредсказуемых побочных эффектов и поражения печени.
Отдельно Водовозов предостерег от бесконтрольного приема красного дрожжевого риса, который часто рекламируют как натуральную альтернативу статинам. В отличие от лекарственных препаратов, содержание активного компонента в таких добавках не регулируется, что повышает риск токсического воздействия на печень. Врач призвал относиться к БАДам с осторожностью и не заниматься самолечением.
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