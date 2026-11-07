Вирусолог раскрыла, куда бьет новый штамм COVID-19

07 ноября 2026, 17:49

Вирусолог Малинникова: новый штамм ковида отражается на горле

Фото: istockphoto/demaerre

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что новый штамм коронавируса PJ.2.1 может характеризоваться более выраженной болью в горле и затяжной астенией после перенесённой инфекции. Её комментарий прозвучал на фоне предупреждения российского офиса ВОЗ о росте риска глобального распространения этого варианта, впервые выявленного в мае 2026 года.