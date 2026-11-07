Вирусолог раскрыла, куда бьет новый штамм COVID-19
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова заявила, что новый штамм коронавируса PJ.2.1 может характеризоваться более выраженной болью в горле и затяжной астенией после перенесённой инфекции. Её комментарий прозвучал на фоне предупреждения российского офиса ВОЗ о росте риска глобального распространения этого варианта, впервые выявленного в мае 2026 года.
По словам Малинниковой, клинические наблюдения за новым вариантом указывают на возможное изменение симптоматики: специалисты описывают жалобы пациентов на более интенсивную боль в горле, а также на удлинённый период восстановления — астения после заболевания сохраняется дольше, чем при других разновидностях. Вирусолог в беседе с РИА Новости подчеркнула, что речь идёт именно о клинических описаниях, а не о лабораторно подтверждённых механизмах патогенности.
Тревожным фоном для этих наблюдений стало заявление российского офиса Всемирной организации здравоохранения о возрастающем риске распространения PJ.2.1 в мире. С момента первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант вышел за пределы первоначального ареала и был зафиксирован на нескольких континентах, что и побудило ВОЗ привлечь внимание к динамике его географического охвата. При этом в организации подчёркивают: речь идёт о риске распространения, а не о доказанном росте тяжести заболевания, пишет RuNews24.ru.
Отдельно Малинникова остановилась на диагностических возможностях России. По её словам, отечественная система здравоохранения располагает современными тест-системами, рассчитанными на все известные штаммы коронавируса.
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