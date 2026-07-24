Врач назвал лучший продукт для профилактики сердечного приступа
Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа. Об этом пишет издание Deia.
Специалист утверждает, что оливковое масло первого холодного отжима помогает снизить риск инфаркта. Этот продукт уменьшает воспалительные процессы и окислительный стресс в организме, а также улучшает работу эндотелия — внутреннего слоя сосудов. В итоге образование опасных холестериновых бляшек становится гораздо сложнее, объяснил врач. Доктор отметил, что оливковое масло снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, а также других сердечно-сосудистых проблем.
Рохас подчеркнул, что для достижения положительного эффекта достаточно употреблять совсем небольшое количество оливкового масла в день. Кардиолог рекомендовал ограничиться примерно половиной ложки. Он добавил, что масло лучше использовать в сыром виде, например, добавлять в салаты.
Читайте также: