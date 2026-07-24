Врач назвал лучший продукт для профилактики сердечного приступа

24 июля 2026, 20:01

Кардиолог Рохас: Оливковое масло снижает риск возникновения сердечного приступа

Фото: iStock/dulezidar

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если скорректировать рацион, то можно снизить риск сердечного приступа. Об этом пишет издание Deia.