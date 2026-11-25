В РФ внедряют новую систему подготовки пациентов к операциям
В Сеченовском университете разработана новая система предоперационной подготовки пациентов. Эта методика, созданная экспертами клиники факультетской хирургии им. Г.И. Лукомского, направлена на улучшение восстановительных способностей организма. В её основе лежит применение низкоинтенсивного лазерного излучения, которое способствует повышению клеточной энергии и ускоряет процесс заживления после хирургических вмешательств. Об этом пишут «Известия».
Исследователи утверждают, что масштабные хирургические операции вызывают стресс у клеток и могут нарушить работу митохондрий — клеточных структур, отвечающих за производство энергии. Это снижает способность тканей восстанавливаться.
В новой методике врачи используют лазерное воздействие на брюшную стенку пациента и анализируют образцы жировой ткани до и после процедуры. Предварительные результаты показывают, что этот подход улучшает кровообращение и эластичность сосудов, повышая функциональные резервы организма перед операцией.
Особое внимание уделяется пациентам с саркопеническим ожирением, для которых характерен избыток жировой ткани в сочетании с утратой мышечной массы и силы. В рамках подготовки к операции для таких пациентов предусмотрена нутритивная поддержка.
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