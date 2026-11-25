25 ноября 2026, 17:12

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В Сеченовском университете разработана новая система предоперационной подготовки пациентов. Эта методика, созданная экспертами клиники факультетской хирургии им. Г.И. Лукомского, направлена на улучшение восстановительных способностей организма. В её основе лежит применение низкоинтенсивного лазерного излучения, которое способствует повышению клеточной энергии и ускоряет процесс заживления после хирургических вмешательств. Об этом пишут «Известия».