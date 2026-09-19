Россиянам объяснили причины повышенного аппетита осенью
Гастроэнтеролог Кашух объяснила, почему осенью растёт аппетит
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью многие хотят есть чаще и больше, чем летом. По её словам, это нормальная реакция организма на смену сезона.
В беседе с RT специалист сообщила, что главная причина — световой день становится короче. Кроме того, падает уровень витамина D, который влияет на выработку гормона сытости лептина.
Врач добавила, что при недостатке солнца снижается и уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение. Тело пытается поднять его через еду, особенно сладкую и мучную. Вторая причина, по словам Кашух, — похолодание. Организм тратит больше энергии на обогрев и получает сигнал пополнить запасы. Третий момент — психологический.
«Осенью люди, как правило, меньше гуляют и двигаются. Появляется больше свободного времени, которое иногда нечем занять. Еда в такой ситуации может стать простым способом получить удовольствие, облегчить стресс и улучшить настроение», — подчеркнула эксперт.Специалист заключила, что умеренный рост аппетита осенью — норма. Но если появляется лишний вес, расстройства пищевого поведения или плохое самочувствие, нужно идти к врачу.