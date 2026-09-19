Стало известно, почему угрозы «уйти» не работают в семьях с зависимыми

19 сентября 2026, 07:14

Нарколог Касперович: ультиматумы не работают в семьях с зависимыми

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала, что ультиматумы вроде «Ещё раз выпьешь — я уйду» звучат в семьях с зависимыми регулярно, но никогда не работают.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что если человек годами слышит угрозу и ничего не меняется, мозг перестаёт воспринимать её всерьёз. Семья сама создаёт норму, где слова не имеют последствий. Зависимый привыкает к сценарию: скандал, примирение, обещание, возврат к прежнему.



Врач подчеркнула: опасно, когда родственники меняют решение из жалости. Тогда зависимость существует в комфортных условиях. Жесткость не лечит. Люди теряют семью, работу, здоровье, но продолжают пить. Угрозы здесь бессильны. При этом, как заявила Касперович, терпеть не нужно.

«Границы необходимы. Но границы отличаются от ультиматумов. Граница — решение о своей жизни. Ультиматум — обещание изменить другого. А изменить другого против воли невозможно», — подчеркнула она.