Россиянам озвучили главную опасность БАД для печени

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Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин заявил, что чрезмерное употребление препаратов БАД может привести к развитию гепатита.
«Злоупотребление БАД вредит всему организму, в зоне особого риска находится печень. Это главный фильтр человеческого тела, который отвечает за очистку организма от вредных токсичных соединений. Печень также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАД. Бесконтрольный приём добавок заставляет печень работать на пределе возможностей», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.
Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.
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