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Россиянам озвучили главную опасность БАД для печени

Врач Лопатин заявил о возможности развития гепатита из-за БАД
Фото: iStock/guteksk7

Фото: iStock/guteksk7

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин заявил, что чрезмерное употребление препаратов БАД может привести к развитию гепатита.


«Злоупотребление БАД вредит всему организму, в зоне особого риска находится печень. Это главный фильтр человеческого тела, который отвечает за очистку организма от вредных токсичных соединений. Печень также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАД. Бесконтрольный приём добавок заставляет печень работать на пределе возможностей», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.

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Россиянам озвучили простой способ увлажнить воздух при отопительном сезоне
Врач Омарова: Увлажнить сухой воздух помогут аквариум и растения
06 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/ronstik

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.
Она напомнила о вреде сухого воздуха для здоровья.

«Самый простой вариант увлажнения воздуха, не считая мокрых полотенец на батареях отопления, — ёмкости с широким горлом, которые наполняются водой с гидрогелевыми шариками и ставятся на подоконники. Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — добавила в беседе с NEWS.ru Омарова.

Кроме этого, она рекомендовала проветривать помещения, а также регулярно проводить влажную уборку.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.

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Названо наиболее опасное время суток для гипертоников
Терапевт Тен объяснила опасность утра для гипертоников
06 ноября 2024, 13:36

Фото: iStock/Elenathewise

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.
«Для гипертоников утренние часы являются наиболее опасным временем суток из-за естественного подъёма давления и повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Это время связано с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно если давление плохо контролируется. Подбор правильного лечения, корректировка режима дня и образа жизни позволяют снизить риски и лучше контролировать состояние», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.

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Подмосковные хирурги избавили подростка от невыносимой боли в ноге
06 ноября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростка от мучительной боли в ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 16-летний юноша с жалобами на сильную боль в ноге по ночам. Это продолжалось в течение трёх месяцев. Подросток постоянно принимал обезболивающие препараты. Проведенная диагностика выявила у него остеоид-остеому. Эта доброкачественная опухоль костей чаще всего встречается у подростков и молодых людей мужского пола.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Остеоид-остеома поражает трубчатые и плоские кости. Она отличается медленным ростом и болями в ночное время. Мы провели хирургическое вмешательство и удалили патологический очага вместе с изменёнными тканями. Образцы тканей отправили на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.
Сейчас юноша выписан и продолжает лечение амбулаторно. После короткого реабилитационного периода он сможет вернуться к обычной жизни.

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В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства

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#минздрав мо
#подросток
#пациент
#хирург
#операция
#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Названы даты работы мобильного пункта вакцинации от гриппа в Павловском Посаде
06 ноября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в текущем месяце на Привокзальной площади в Павловском Посаде в течение семи дней — 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для удобства жителей округа Павлово-Посадская больница организовала работу мобильного комплекса вакцинации на Привокзальной площади. Мобильный комплекс будет открыт в указанные дни с полудня до 16:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мобильном комплексе любой желающий сможет сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Для прохождения вакцинации с собой нужно будет иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой медик проведёт обязательный осмотр.

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#павловский посад
#вакцинация
#грипп
#прививки
#здравоохранение
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В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
В Подмосковье выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
06 ноября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привёл исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
«Главное преимущество электронных рецептов – экономия времени на походе в поликлинику. Врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе оформили более 8 млн таких рецептов», – отметил Максимов.
Как пояснили в региональном Минздраве, лечащий врач может продлить или скорректировать электронный рецепт во время онлайн-приёма. Пациенту, чтобы получить препарат, достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис».

Получить рецепт можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.

Записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, через тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#пациенты
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#московская область
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Диспансеризацию в Подмосковье прошли около 5 млн человек
06 ноября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти пять миллионов человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года, профилактические осмотры проводятся в поликлиниках региона, сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранение.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Результаты диспансеризации жители Московской области могут обсудить с врачом на телемедицинской консультации: специалист расскажет о состоянии здоровья пациента по итогам диагностики и, при необходимости, направит на дополнительные обследования.

Для прохождения диспансеризации жителям Подмосковья следует обращаться в свою поликлинику, с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Возможна также предварительная запись.

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#минздрав мо
#диспансеризация
#московская область
#подмосковье
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Сыпная реакция: Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России
Вирус Коксаки подозревают у детей в девяти российских регионах
06 ноября 2024, 08:51

Фото: istockphoto/Maksim Tkachenko

Заболевание, по симптомам сильно напоминающее вирус Коксаки, в последние дни выявлены в детских садах и школах девяти российских регионов. Роспотребнадзор призвал организовать утренний осмотр на предмет наличия признаков инфекции.
Также ведомство организовало горячую линию, сообщают «Известия». Это сделано в том числе для того, чтобы оценить масштабы распространения заболевания. Специалисты напоминают, что вирус Коксаки сопровождается повышенной температурой, сыпью на теле, покраснением в горле и диареей. По одной из версий, инфекция попала в Россию из курортных стран, в частности из Турции.

Как подсчитали сотрудники издания, сигналы о появлении симптомов, схожих с признаками этого опасного заболевания, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также из Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областей. Роспотребнадзор запросил информацию о заболеваемости вирусом Коксаки у турецкой стороны. Туристов просят в случае появления симптомов звонить на горячую линию и сообщать место отдыха, отель, дату возвращения и состояние на момент прибытия в Россию. Это поможет ведомству определить очаги и количество заражённых.

В ведомстве подчеркнули, что то, что распространяющий возбудитель является именно вирусом Коксаки, пока остаётся лишь предположением, сделанным на основании общих симптомов.

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#роспотребнадзор
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#заболевания
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В Шатуре за 20 млн рублей отремонтировали детскую поликлинику
05 ноября 2024, 20:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Шатуре после ремонта начала принимать пациентов детская поликлиника. Всего там медицинскую помощь там получают около 6,6 тыс. детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы продолжаем программу ремонта учреждений здравоохранения региона. В обновлённой детской поликлинике появились комфортные зоны ожидания приёма врача, удобная навигация, игровая комната. На ремонтные работы было направлено около 20 млн рублей», – пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
По данным ведомства, в поликлинике принимают педиатры, стоматологи, невролог, оториноларинголог, окулист и хирург травматолог-ортопед. Там также работают кабинеты физиотерапии, неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#поликлиника
#шатура
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#московская область
#максим максимов
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Врачи Детского центра сделали первую операцию на полностью остановленном сердце
05 ноября 2024, 19:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели первую операцию в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. В клинику в плановом порядке поступила полуторагодовалая девочка с врождённым пороком сердца и дефектом межжелудочковой перегородки.
«При таком пороке сердце работает с избыточной нагрузкой, затрудняя полноценное развитие ребёнка. Он испытывает отдышку при любой нагрузке. Помочь может только операция», – пояснил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.
Врачи выполнили радикальную коррекцию порока в условиях искусственного кровообращения. Чтобы устранить дефект, необходимо было остановить сердце. В это время его функцию выполнял специальный аппарат искусственного кровообращения.

Хирурги открыли сердце и устранили дефект между желудочками, подшив синтетическую заплату. Разрез зашили, уже здоровое сердце вновь запустили, и оно перешло на собственное кровообращение.

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