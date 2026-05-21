Россиянам перечилили главные летние риски

Травматолог Шелепов: главными рисками летом являются перегрев и травмы на воде
В летний период возрастает число травм среди детей и взрослых. Об этом предупредил врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.
В случае переломов или вывихов врач призвал не пытаться самостоятельно «вправлять» конечность. Важно оперативно обратиться к врачу. При ушибах и растяжениях стоит обеспечить покой, приложить холод и приподнять конечность.
«Отдельного внимания летом требуют раны, ожоги и укусы насекомых и животных. Любое повреждение кожи необходимо промыть, обработать антисептиком и закрыть стерильной повязкой. При ожогах важно охлаждение водой и отказ от использования масел и «народных средств». В случае укуса змеи требуется немедленное обращение за медицинской помощью, а при укусе клеща — удаление в медучреждении», — отметил Шелепов в разговоре с «Известиями».
Он добавил, что летом возрастают риски тепловых ударов и травм на воде. Особую опасность представляют прыжки в воду с высоты и купание в нетрезвом виде. Однако эксперт подчеркнул, что большинство этих травм можно предотвратить при соблюдении правил безопасности и контроле за детьми во время активного отдыха.