Россиянам перечилили главные летние риски

21 мая 2026, 16:05

Травматолог Шелепов: главными рисками летом являются перегрев и травмы на воде

В летний период возрастает число травм среди детей и взрослых. Об этом предупредил врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.





В случае переломов или вывихов врач призвал не пытаться самостоятельно «вправлять» конечность. Важно оперативно обратиться к врачу. При ушибах и растяжениях стоит обеспечить покой, приложить холод и приподнять конечность.





«Отдельного внимания летом требуют раны, ожоги и укусы насекомых и животных. Любое повреждение кожи необходимо промыть, обработать антисептиком и закрыть стерильной повязкой. При ожогах важно охлаждение водой и отказ от использования масел и «народных средств». В случае укуса змеи требуется немедленное обращение за медицинской помощью, а при укусе клеща — удаление в медучреждении», — отметил Шелепов в разговоре с «Известиями».