Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
По его словам, эти трансжиры образовывают бляшки на стенках сосудах, что чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.
Он добавил, что также осенью не рекомендуются печеные яблоки, глинтвейн и тыквенный латте.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.
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«Осенью лучше не есть булочки с корицей. Они содержат быстрые углеводы. Поступающие углеводы преобразуются в жиры, что чревато жировыми отложениями на стенках внутренних органов. Они содержат трансжиры, образующие атеросклеротические бляшки, что угрожает инфарктами, инсультами, тромбозами брыжеечных артерий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.
Он добавил, что также осенью не рекомендуются печеные яблоки, глинтвейн и тыквенный латте.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.
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Мелисса Тимофеева