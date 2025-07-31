Россиянам перечислили причины появления аллергии на солнце

31 июля 2025, 16:49

Чернушевич: солнечная крапивница — проявление аллергии на солнце

Фото: istockphoto/Pattarisara Suvichanarakul

Одним из проявлений аллергии на солнце может быть солнечная крапивница. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-аллерголог Дарья Чернушевич.





Собеседница пояснила, что солнечная крапивница может возникнуть под влиянием ультрафиолетовых лучей типов А и В. Заболевание проявляется в виде высыпаний волдырей и интенсивного кожного зуда.





«Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу в организме человека активируются так называемые тучные клетки иммунной системы. Они содержат гранулы с активными веществами, которые могут оказывать различные эффекты в тканях органов. При высвобождении этих гранул под влиянием солнечного света происходит выброс гистамина — вещества, которое организм вырабатывает при аллергии и воспалительных процессах, что способствует расширению кровеносных сосудов», — рассказала специалист.

«…Фототоксическая возникает при одновременном контакте провоцирующего вещества с кожей и ультрафиолетовыми лучами, а фотоаллергическая представляет собой иммунный ответ на вещество, которое становится аллергеном после пребывания человека под солнечным светом», — добавила Чернушевич.

