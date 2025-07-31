Россиянам перечислили причины появления аллергии на солнце
Чернушевич: солнечная крапивница — проявление аллергии на солнце
Одним из проявлений аллергии на солнце может быть солнечная крапивница. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала врач-аллерголог Дарья Чернушевич.
Собеседница пояснила, что солнечная крапивница может возникнуть под влиянием ультрафиолетовых лучей типов А и В. Заболевание проявляется в виде высыпаний волдырей и интенсивного кожного зуда.
«Под воздействием ультрафиолетового излучения на кожу в организме человека активируются так называемые тучные клетки иммунной системы. Они содержат гранулы с активными веществами, которые могут оказывать различные эффекты в тканях органов. При высвобождении этих гранул под влиянием солнечного света происходит выброс гистамина — вещества, которое организм вырабатывает при аллергии и воспалительных процессах, что способствует расширению кровеносных сосудов», — рассказала специалист.Кроме того, Чернушевич упомянула так называемые фотодерматины — воспалительные реакции, которые возникают при взаимодействии веществ на коже или в организме с ультрафиолетовыми лучами. Реакции могут носить токсический, аллергический и контактный характер. Фотоаллергические и фототоксические реакции как правило связаны с приемом лекарств, говорит медик. Имеются в виду лекарства, использующиеся в кардиологии, некоторые антибиотики и противогрибковые.
«…Фототоксическая возникает при одновременном контакте провоцирующего вещества с кожей и ультрафиолетовыми лучами, а фотоаллергическая представляет собой иммунный ответ на вещество, которое становится аллергеном после пребывания человека под солнечным светом», — добавила Чернушевич.Она подчеркнула, что причиной фотоконтактного дерматита могут быть ароматизаторы и красители, присутствующие в парфюмерии и косметике или же растения, например, борщевик. При появлении симптомов аллергии Чернушевич порекомендовала обращаться к специалистам, а для снижения рисков появления аллергических реакций — пользоваться солнцезащитными средствами вне зависимости от времени года, если индекс ультрафиолета превышает значения 2-3. Кроме того, не рекомендуется быть на солнце в период с 11 до 14 часов из-за наибольшей активности солнечных лучей.