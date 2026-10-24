Россиянам перечислили привычки для снижения риска деменции
Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, как снизить риск развития деменции. Об этом пишет RT.
Специалист подчеркнул, что здоровье мозга зависит от состояния сосудов, слуха, зрения, физической активности, сна, образования и социальных связей. Поэтому важно поддерживать полезные привычки, направленные на заботу об организме.
Для снижения риска деменции он рекомендовал контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы. Невролог также отметил важность регулярных физических упражнений.
Кроме того, медик обратил внимание на необходимость своевременно решать проблемы со слухом и зрением, так как они могут повысить риск развития деменции. Также он посоветовал отказаться от курения, сократить потребление алкоголя и поддерживать умственную и социальную активность.
Маматов добавил, что ни одна из привычек не может полностью предотвратить деменцию. Цель профилактики, по его словам, заключается в снижении известных рисков и поддержании общего здоровья.
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