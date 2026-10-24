Россиянам перечислили привычки для снижения риска деменции

24 октября 2026, 09:42

Невролог Маматов: Забота о здоровье и регулярное движение снижают риск деменции

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Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов рассказал, как снизить риск развития деменции. Об этом пишет RT.