Россиянам рассказали, как сделать привычный завтрак более полезным

24 октября 2026, 08:31

Диетолог Тормос: завтрак можно сделать полезнее с акцентом на овощи и бобовые

Фото: iStock/noblige

Привычный утренний прием пищи можно сделать более полезным и сбалансированным, если использовать принцип ливанского завтрака, который традиционно включает блюда из бобовых, оливковое масло и много свежих овощей. Об этом сообщила РИА Новости ливанский диетолог Батуль Тормос.