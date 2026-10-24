Россиянам рассказали, как сделать привычный завтрак более полезным
Привычный утренний прием пищи можно сделать более полезным и сбалансированным, если использовать принцип ливанского завтрака, который традиционно включает блюда из бобовых, оливковое масло и много свежих овощей. Об этом сообщила РИА Новости ливанский диетолог Батуль Тормос.
По ее словам, утро в Ливане не ограничивается одним блюдом: на столе всегда есть овощи, оливки, лабне, хумус, заатар (смесь трав с кунжутом), хлеб и оливковое масло. Цель не в том, чтобы полностью заменить привычную кухню на ливанскую, а в том, чтобы следовать принципам средиземноморской диеты: увеличить потребление овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов, семян и оливкового масла, а также уменьшить количество переработанного мяса, сахара и промышленно обработанных продуктов, отметила Тормос.
Согласно мнению специалиста, российский завтрак можно обогатить хумусом или лабне, свежими овощами и небольшим количеством оливкового масла, сохраняя при этом привычные продукты.
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