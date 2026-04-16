Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек
Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что обычный акт дефекации или мочеиспускания может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В личном блоге она назвала пять самых вредных туалетных привычек.
Первой вредной привычкой, по словам Илюхиной, является мочеиспускание без реальной необходимости, например, «на всякий случай» или «на дорожку». Такая привычка формирует условный рефлекс, и со временем мочевой пузырь может начать требовать опорожнения чаще, чем это необходимо, что нарушает нормальный режим мочеиспускания.
Второй вредной привычкой врач считает длительное сидение на унитазе, что может привести к проблемам с мышцами тазового дна. Илюхина рекомендует, чтобы мочеиспускание занимало не более 5-10 секунд, а дефекация — не более пяти минут. Также она назвала натуживание и неправильную позу еще одной вредной привычкой. Врач советует ставить стопы на специальную подставку, чтобы колени находились выше уровня таза, и слегка наклонять корпус вперед во время посещения туалета.
Четвертой вредной привычкой Илюхина считает мочеиспускание в положении стоя, не садясь на унитаз. В таком положении мышцы напрягаются, повышается давление и сопротивление, что приводит к неполному опорожнению мочевого пузыря. В заключение врач добавила, что привычка терпеть позывы в туалет также может навредить здоровью, так как это перегружает мочевыделительную систему.
Читайте также: