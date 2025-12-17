Россиянам перечислили симптомы гонконгского гриппа

17 декабря 2025, 21:45

Инфекционист Болдырева: при гонконгском гриппе появляются озноб и потливость

Фото: iStock/Dima Berlin

Отличительными особенностями гонконгского гриппа являются быстрое нарастание симптомов и их выраженность, повышение температуры тела до 38—39 градусов. Об этом предупредила врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.





Она уточнила, что у человека могут появиться озноб, потливость, головная боль, чувство ломоты в теле, боли в мышцах и суставах, выраженная слабость.





«Могут возникнуть и такие симптомы, как сухой кашель, боль и першение в горле, заложенность носа, насморк. У детей на фоне лихорадки могут появиться и тошнота, рвота, диарея», — рассказала Болдырева RT.

«Инкубационный период у вируса короткий, обычно не превышающий двух дней. Для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около пяти-семи дней после начала болезни. Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней», — объяснил Еделев.