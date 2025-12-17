Россиянам перечислили симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист Болдырева: при гонконгском гриппе появляются озноб и потливость
Отличительными особенностями гонконгского гриппа являются быстрое нарастание симптомов и их выраженность, повышение температуры тела до 38—39 градусов. Об этом предупредила врач-инфекционист медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Болдырева.
Она уточнила, что у человека могут появиться озноб, потливость, головная боль, чувство ломоты в теле, боли в мышцах и суставах, выраженная слабость.
«Могут возникнуть и такие симптомы, как сухой кашель, боль и першение в горле, заложенность носа, насморк. У детей на фоне лихорадки могут появиться и тошнота, рвота, диарея», — рассказала Болдырева RT.
Могут проявиться осложнения, такие как пневмония, отит, синусит, обострение хронических заболеваний, бронхиальной астмы и сердечной недостаточности.
У людей старше 65 лет грипп протекает тяжелее, заключила эксперт.
Доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей добавил, что в группе риска также находятся беременные, дети, люди с хроническими заболеваниями и пациенты с иммунодефицитом.
«Инкубационный период у вируса короткий, обычно не превышающий двух дней. Для окружающих заболевший заразен за день до проявления первых признаков болезни и около пяти-семи дней после начала болезни. Если болезнь протекает без осложнений, острая фаза продолжается около четырех-пяти дней», — объяснил Еделев.
Сначала заболевший испытывает сильную слабость, тошноту. Температура тела может подняться до 40 градусов, появляется ломота в теле и сильная головная боль. Насморка в первые дни болезни нет, он может вовсе не проявиться или быть очень слабым.
Врач подчеркнул, что самым эффективным методом профилактики гонконгского гриппа остается вакцинация. Кроме того, важно высыпаться, разнообразно питаться, заниматься спортом, чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение и избегать людных мест.