Россиянам посоветовали есть один вид орехов для контроля уровня холестерина
Диетолог Сара Шенкер заявила, что грецкие орехи являются полезными для сердца и помогают контролировать уровень холестерина. Об этом пишет издание Daily Mirror.
Для достижения максимального результата диетолог порекомендовала заменить продукты с ненасыщенными жирами на грецкие орехи. Она отметила, что они богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для здоровья мозга, сердца и сосудов, а также помогают контролировать уровень холестерина.
По словам Шенкер, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление грецких орехов может снизить уровень «плохого» холестерина, даже если общий рацион остаётся неидеальным. Согласно её мнению, люди, которые ежедневно съедали около половины чашки грецких орехов в течение двух лет, смогли умеренно снизить уровень этого показателя.
Диетолог рекомендовала употреблять около 30 граммов грецких орехов в день. Такая порция содержит примерно 200 килокалорий, но благодаря способности орехов притуплять чувство голода, общее количество потребляемых за день калорий может быть меньше, чем при отказе от них, добавила она.
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