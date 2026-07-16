Россиянам посоветовали есть один вид орехов для контроля уровня холестерина

16 июля 2026, 11:38

Диетолог Шенкер: Грецкие орехи помогают снизить уровень холестерина

Фото: iStock/Yingko

Диетолог Сара Шенкер заявила, что грецкие орехи являются полезными для сердца и помогают контролировать уровень холестерина. Об этом пишет издание Daily Mirror.