Врач заявила об осложнениях после COVID-19 у молодёжи
Терапевт Лапа: молодые люди испытывают осложнения после перенесённого COVID-19
Врачи рассматривают COVID-19 как стойкую, долго сохраняющуюся в организме вирусную инфекцию, которая может обострять аутоиммунные заболевания даже у молодых людей. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
По словам эксперта, любой аутоиммунный процесс начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции, которую необходимо вовремя выявить и устранить, а потом уже применять иммунную терапию.
«Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией, где уровень антител у пациентов может достигать 1–3 тысяч при норме до 10», — пояснила Лапа в беседе с «Москвой 24».
Лапа подчеркнула, что с такими проблемами сталкиваются не только пожилые пациенты, но и в возрасте 30-40 лет, которые перенесли COVID-19 несколько лет назад.
Эксперт посоветовала обратиться к врачу в случае ощущения постоянной слабости и усталости, потери или извращении обоняния, болях в суставах и одышке.
Тем временем в интервью RT Лапа рассказала, что рост заболеваемости ОРВИ в сентябре связан с погодными условиями, когда утром люди замерзают, а днём перегреваются.
«Влажный и холодный воздух способствует распространению инфекции. Дети пошли в школу, кучкуются и приносят инфекции домой. Также вернулись больше людей в Москву после отпусков, и стало больше мест, где они встречаются многочисленными коллективами», — отметила она.
Специалист добавила, что инфекции активно распространяются в офисах, в метро, в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах.