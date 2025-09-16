Врач заявила об осложнениях после COVID-19 у молодёжи

16 сентября 2025, 16:52

Терапевт Лапа: молодые люди испытывают осложнения после перенесённого COVID-19

Фото: iStock/demaerre

Врачи рассматривают COVID-19 как стойкую, долго сохраняющуюся в организме вирусную инфекцию, которая может обострять аутоиммунные заболевания даже у молодых людей. Об этом рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.





По словам эксперта, любой аутоиммунный процесс начинается с бактериальной или персистирующей вирусной инфекции, которую необходимо вовремя выявить и устранить, а потом уже применять иммунную терапию.





«Вирус обладает высокой агрессивностью и продолжает персистировать в организме, разрушая его даже после окончания острой фазы болезни. Это разрушение часто связано с высокой белковой интоксикацией, где уровень антител у пациентов может достигать 1–3 тысяч при норме до 10», — пояснила Лапа в беседе с «Москвой 24».

«Влажный и холодный воздух способствует распространению инфекции. Дети пошли в школу, кучкуются и приносят инфекции домой. Также вернулись больше людей в Москву после отпусков, и стало больше мест, где они встречаются многочисленными коллективами», — отметила она.