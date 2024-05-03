Россиянам раскрыли, что делать при укусе ребёнка клещом

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Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр Дарья Маркова заявила, что в случае, если ребёнка укусил клещ или какое-либо другое насекомое, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
«Первое правило: не пытаться вытащить клеща самостоятельно. Не нужно «тестировать» на ребёнке народные средства, вроде иголок и подсолнечного масла. Лучше сразу отправиться в ближайший травмпункт и доверить извлечение клеща врачу», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Также она обратила внимание на необходимость удостовериться, что клещ не был переносчиком энцефалита или боррелиоза. Соответствующие исследования также делаются сразу в травмпунктах.
Ранее кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачёва заявила, что укусы насекомых могут быть крайне опасны из-за сильнейшей аллергической реакции.
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