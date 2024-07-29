Россиянам раскрыли, что нельзя есть во время магнитных бурь

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что чувствительным к магнитным бурям людям не рекомендуется употреблять в их период стимулирующие напитки, такие, как чай, кофе и алкоголь.
«Внутри сосудов есть красные кровяные тела — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьёт кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются, и, если пить его во время магнитной бури могут начаться проблемы с капиллярным кровотоком, повыситься давление и увеличиться нагрузка на сердце», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Также специалист советовал не есть копчёности, солёности и консервы. При этом врач подчеркнул, что к здоровому человек такие рекомендации могут и не относиться, так как он не почувствует последствий магнитных бурь.
До этого россиянам напомнили о пользе витамина С для кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, этот элемент замедляет процесс старения, активно участвуют в выработке коллагена, осветляет пигментные пятна и выравнивает тон кожи, эффективно работает при акне и розацеа, предотвращает сухость, а также успешно работает при разглаживании неровностей и рубцов.
Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.
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