Кардиолог рассказал, какой должен быть пульс при густой крови

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Заведующий кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы Олег Голощапов отметил, что пульс ниже 50 ударов в минуту может указывать на сгущение крови. При таком уровне пульса нарушается нормальная работа головного мозга, а чрезмерно густая кровь может привести к образованию тромбов, что чревато инсультом или инфарктом.
«Истинное сгущение крови наблюдается тогда, когда в организме снижается жидкая часть крови — плазма и/или увеличивается количество форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Густая кровь очень часто приводит к повышению ее свертываемости и, как результат, к образованию тромбов в кровеносных сосудах, инфарктам и инсультам», — отметил Голощапов в интервью «Доктор Питер».
По словам кардиолога, нормальной частотой пульса считается 60-90 ударов минуту.
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