Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру

«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

