Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру

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Врач-эндокринолог Видновской Краевой больницы Мария Калошина заявила, что мужчины тяжелее переносят даже немного повышенную температуру тела при заболеваниях из-за уровня гормонов.
«Мужчинам тяжелее переносить температуру, чем женщинам, из-за разного уровня гормонов. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Калошина.Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.
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