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Россиянам раскрыли ещё одно полезное свойство витамина D

Диетолог Мухина: Витамин D может способствовать похудению
16 мая 2024, 17:27
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.
Кроме этого, микроэлемент регулирует иммунитет, а также сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы. Кроме этого, витамин D может даже способствовать похудению.

«Существуют исследования, подтверждающие, что при нормализации уровня витамина D у людей с диагностированным его дефицитом, может наблюдаться улучшение метаболизма и снижение накопления жировой ткани», — отметила в беседе с RuNews24 Мухина.



Специалист подчеркнула, что нехватку витамина может диагностировать только врач.

А врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова говорила о том, что перед тем, как сбрасывать вес, необходимо провести медицинское обследование, в ходе которого надо сдать клинический и биохимический анализы крови. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для того, чтобы правильно оценить состояние организма и сформировать подходящую систему питания, надо оценить липидный обмен и состояние пуринового обмена в организме.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.

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#диетолог
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#иммунитет
#здоровье
В регистре паллиативных пациентов числятся около 700 жителей Подмосковья
16 мая 2024, 16:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В регистр паллиативных пациентов в Московской области внесены около 700 человек.
Об этом сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым он навестил юных пациентов Московского областного хосписа.
«Это второй детский хоспис в России после Санкт-Петербурга. Он открыт благодаря Андрею Юрьевичу Воробьёву. Усадьба Пржевальского, в здании которой он находится, идеально подходит для выражения философии паллиативной помощи – создавать уют для детей с тяжёлыми заболеваниями и их родителей. Этот парк, озеро, здание, сама обстановка, оборудование и работающие здесь люди обеспечивают наилучший уход. Персонал хосписа ведёт регистр всех паллиативных пациентов в Московской области – их около 700. Врачи знают все эти семьи, потребности, которые у них есть, и поэтому без обращения родителей ежемесячно их посещают», – отметил Ткаченко.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.

Изначально в медучреждении было 10 коек, в 2022 году добавили ещё три, а в прошлом году к центру присоединили в форме реорганизации бывший Коломенский дом ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. На его базе дополнительно создали 60 койко-мест. По поручению губернатора выделены средств на ремонт здания в Коломне.
«За пять лет работы наш хоспис стал кластером по оказанию паллиативной помощи в Подмосковье. У нас открыты две кафедры - детская и взрослая. Врачи Московской области проходят повышение квалификации по паллиативной медицине. Также здесь размещается выездная служба – 10 автомобилей, которые патронируют всю Московскую область. Когда был открыт хоспис, мы обслуживали 77 семей, где детям требуется паллиативное лечение. Сегодня эта цифра во много раз больше», – сказал главный врач Московского областного хосписа Андрей Ишутин.
Он назвал Подмосковье передовым регионом по оказанию паллиативной детской помощи. По словам Ишутина, в хосписе установлено самое современное медицинское оборудование.

За почти пять лет хоспис стал ресурсным центром по развитию всей паллиативной помощи детям в Подмосковье и других регионах страны.

В городском округе Домодедово организовано всё необходимое для медицинского ухода и реабилитации, включая кабинеты ЛФК и массажа. А в Коломне есть ещё и бассейн.

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#дети
#хоспис
#здравоохранение
#домодедово
#коломна
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Губернатор Воробьёв навестил детей из Московского областного хосписа и их родителей
16 мая 2024, 15:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вместе с протоиереем Александром Ткаченко навестили юных пациентов Московского областного хосписа. Медучреждение находится в городском округе Домодедово в усадьбе Пржевальского. Это единственное в Московской области государственное учреждение паллиативной помощи детям.
В хосписе находятся паллиативные пациенты со всего региона, в основном с тяжёлыми заболеваниями нервной системы, онкологией, различными формами миопатий. Его открыли в 2019 году по инициативе Воробьёва и председателя Комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, председателя правления Фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. За это время помощь в хосписе получили уже более 2 тыс детей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор и протоиерей навестили в палатах мам с детьми, подарили ребятам игрушки, поговорили с медперсоналом.
«Хотел бы от всей души поблагодарить вас. Каждая мама, каждый ребёнок, который здесь находится, очень ценят отношение всех работников хосписа. Здесь трудится команда неравнодушных людей – врачей, медсестёр, волонтёров. У вас дружный, сплочённый коллектив. Спасибо за доброе сердце и профессионализм», – сказал губернатор врачам.

Шестилетний Абрам из Королёва рассказал губернатору, что мечтает стать врачом. В следующем году он пойдёт в школу.
«Мы поступили сюда из Морозовской больницы 3 апреля. Готовимся к сложной операции на спине. Здесь всё очень нравится, в хосписе хорошие врачи. Для нас актуален вопрос школы. Нужна доступная среда – специальные пандусы. Мы уже связались с администрацией, и этот вопрос решат», – поделилась мама мальчика Гнар Аташян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мама 15-летнего Матвея из Волоколамска Галина Поспелова рассказала Воробьёву, что сына отправили в хоспис после реанимации. Ему установили трахеостому.
«Надо держаться. Мы будем стараться помочь всем, чем можно, потому что понимаем, что должны быть рядом. Главное, что и мама рядом. Мне врачи рассказали, какие здесь героические мамы. Так что будем делать все зависящее от нас – окажем помощь в проведении консультаций, обеспечении лекарствами. И в Волоколамск в гости обязательно приедем», – ответил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Маленькому Исмоилу вчера исполнилось восемь лет. Воробьёв поздравил его с днём рождения. По словам родителей, в хосписе они прошли полный курс реабилитации и завтра должны выписаться. Всего в семье – пятеро детей.

Губернатор также позвонил со словами благодарности участковому врачу-педиатру в город Долгопрудный, который направил в хоспис дочь Марии Забродиной. Четырёхлетняя Катя получает помощь, которую ей не смогли оказать больше нигде.
«У меня здесь сын. С рождения ему поставили диагноз ДЦП. Помимо этого, есть много других сопутствующих факторов – и зрение, и аутизм, и психоневрологические расстройства. Нас мало кто хотел брать на лечение. По рекомендации знакомых мы позвонили в хоспис и буквально в течение недели нам прислали бригаду. С тех пор нас постоянно курируют, приезжают доктора, ведут наблюдение. В хоспис сейчас приезжаем на реабилитацию», – рассказала Татьяна Надеждина.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В структуре хосписа в Домодедове и в Коломне – 26 врачей и 64 медсестры. Медики не носят белые халаты и относятся к детям, как к родным. Есть и воспитатели с опытом работы с детьми с задержкой психомоторного развития.
«Я работаю здесь со дня открытия – с 29 августа 2019 года. В этом году у нас уже первый юбилей, пять лет. Быть врачом паллиативной помощи – это не только медицина, но и социальная помощь, и духовная работа. Мы взаимодействуем с детьми, их родителями, стараемся помочь решить не только медицинские вопросы, но и другие проблемы семьи», – рассказала заведующая стационаром хосписа, врач-педиатр Елена Ишутина.
Сотрудники хосписа получают меры поддержки от региона – социальную ипотеку, выплаты по программе «Земский доктор». Ряду сотрудников предоставляется ежемесячная компенсация за аренду жилья – 20 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С первого дня открытия детский хоспис работает с волонтёрами. Это позволило организовать «Школу волонтёров», которая готовит ребят для с семьями, имеющими детей с тяжёлыми заболеваниями.

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В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей

В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль мозга мужчине с приступами эпилепсии
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#хоспис
#дети
#родители
#паллиативная помощь
#здравоохранение
#домодедово
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Студентам медколледжа устроили экскурсию по подмосковному онкодиспансеру
16 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Экскурсию по Московскому областному онкологическому диспансеру провели для студентов медицинского колледжа из Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы показали будущим коллегам-лаборантам обновлённую по всем стандартам бактериологическую лабораторию, продемонстрировали работу клинической и биохимической лабораторий, а также экспресс-лаборатории», — сказала главная медсестра учреждения Наталья Яснюк.
Она подчеркнула, что в лаборатории Московского областного онкодиспансера оборудованы самой современной аппаратурой, позволяющей использовать наиболее информативные методы работы. Большинство сотрудников регионального онкодиспансера имеют высшую квалификацию и участвуют в семинарах и конференциях по клинической лабораторной диагностике.

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#онкология
#диспансер
#экскурсия
#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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В Подмосковье на бесплатное зубопротезирование предусмотрено 450 млн рублей
16 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Депутаты Мособлдума в ходе очередного заседания приняла закон, упрощающий получение меры поддержки по бесплатному зубопротезированию. Нескольким льготным категориям граждан могут бесплатно изготовить и отремонтировать зубные протезы.
«Принятый закон убирает условие о том, что бесплатное зубопротезирование можно получить только в медицинской организации по месту жительства. Теперь этой мерой поддержки можно будет воспользоваться в любом медучреждении из перечня в порядке общей очереди», – пояснил глава комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он добавил, что на предоставление зубопротезирования в этом году предусмотрено порядка 450 миллионов рублей. В прошлом году такую меру поддержки получили около 19 тыс жителей Подмосковья.

О том, кто из жителей региона может воспользоваться бесплатным зубопротезированием, можно узнать по ссылке.

Оформить справку на услугу можно на региональном портале госуслуг.

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#андрей голубев
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#здравоохранение
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье сделали удобнее услугу по льготному протезированию зубов
16 мая 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Услуга по льготному зубопротезированию в Московской области стала удобнее: теперь получить её можно в любом городе региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
«Теперь льготник может получить консультацию по протезированию зубов в ближайшей стоматологической поликлинике областного министерства здравоохранения, а изготовить и установить протез — в региональной клинике в соседнем городе», — пояснили в министерстве.
На льготное протезирование зубов имеют право ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны труда, а также неработающие предпенсионеры и пенсионеры с учётом их доходов.

Для того, чтобы получить эту услугу, нужно посетить стоматолога и отправить онлайн-заявку через региональный портал госуслуг.

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#стоматология
#льготы
#медицина
#здравоохранение
#минсоцразвития мо
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин раскрыл главные факторы развития гипертонии
Нарколог Холдин: сигареты и алкоголь — главные факторы развития гипертонии
16 мая 2024, 13:46

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что курение и алкоголь могут усугубить патологию. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Гипертоническая болезнь — заболевание, при котором у человека наблюдается стойкое повышение артериального давления.

«Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце и увеличению частоты его сокращений, а также росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведёт к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат - разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», — отметил Виталий Холдин.

Для поддержания давления в норме специалист рекомендует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет, заниматься умеренной физической активностью, чаще проводить время на свежем воздухе, стараться уменьшить стрессовую нагрузку на организм.

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#болезнь
#сердце
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#нарколог
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#здоровье
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В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль мозга мужчине с приступами эпилепсии
16 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подольские нейрохирурги удалили молодому человеку опухоль мозга и спасли его от эпилептических приступов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
24-летний пациент поступил в больницу с жалобами на частые эпилептические приступы. В ходе диагностики у него выявили каверному левой лобной доли.

«Мы выполнили малотравматичное оперативное вмешательство: над бровью пациента сделали разрез длиной 2,5 см, затем в черепе пациента было сделано отверстие диаметром 2 см, через которое специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному. Операция длилась 3 часа и выполнялась с использованием операционного микроскопа и интраоперационной навигации», — поделился завотделения нейрохирургии Михаил Землянский.

На данный момент парень уже выписан из больницы и приступов эпилепсии после операции у него не было выявлено.

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В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот

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#операция
#пациент
#больницы
#операции
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В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот
16 мая 2024, 12:56

Фото: Роман Савельев

Робот Светочка с искусственным интеллектом работает в детском отделении поликлиники Королёвской больницы в микрорайоне Юбилейный, она развлекает юных пациентов и помогает найти нужный кабинет, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Наш робот Светочка рассказывает про отделение, отвечает на вопросы по навигации. Кроме того, у неё есть небольшая развлекательная функция. Если родители с малышом стоят в регистратуре, ребёнок в это время может поиграть со Светочкой», — говорится в сообщении.
Человекоподобный робот может устроить для детей викторину, сделать смешные фотографии и отправить их на электронную почту пациентов. Светочку создала столичная компания «Фора Роботикс», поликлинике её подарила местная Торгово-Промышленная палата.

Светочка — единственный такой робот в медучреждениях Королёва, но не единственный в округе. Например, в местной библиотеке работает робот Стасик. Он отвечает на вопросы, делает фотографии и даже может гадать по лицу человека.

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#королёв
#робот
#поликлиника
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#здравоохранение
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Волонтёры-медики посетят 57 ФАПов Подмосковья в рамках акции «Добро в село»
16 мая 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Всероссийская акция «Добро в село» проводится на территории Подмосковья, в рамках акции волонтёры-медики посещают фельдшерско-акушерские пункты, где помогают пациентам и участвуют в уборке территорий. В этом году в рамках акции волонтёры посетят 57 региональных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Наши волонтёры участвуют в этой акции уже более пяти лет. Ребята убирают территории рядом с ФАПами, а также обучают пациентов суставной гимнастике, скандинавской ходьбе и рассказывают, как вести здоровый образ жизни», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве отметили, что в Московской области в настоящее время насчитывается около 10 тысяч волонтёров-медиков: это студенты медицинских вузов и колледжей, а также члены школьных отрядов.

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#медицина
#здравоохранение
#фап
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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