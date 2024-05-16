Россиянам раскрыли ещё одно полезное свойство витамина D

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Врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах витамина D, среди которых поддержка здоровья зубов, костей, мышц, а также наполнение организма энергией, силой и здоровьем.
Кроме этого, микроэлемент регулирует иммунитет, а также сердечно-сосудистую, нервную, пищеварительную системы. Кроме этого, витамин D может даже способствовать похудению.
Специалист подчеркнула, что нехватку витамина может диагностировать только врач.
А врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова говорила о том, что перед тем, как сбрасывать вес, необходимо провести медицинское обследование, в ходе которого надо сдать клинический и биохимический анализы крови. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для того, чтобы правильно оценить состояние организма и сформировать подходящую систему питания, надо оценить липидный обмен и состояние пуринового обмена в организме.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
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«Существуют исследования, подтверждающие, что при нормализации уровня витамина D у людей с диагностированным его дефицитом, может наблюдаться улучшение метаболизма и снижение накопления жировой ткани», — отметила в беседе с RuNews24 Мухина.
Специалист подчеркнула, что нехватку витамина может диагностировать только врач.
А врач-эндокринолог, диетолог Татьяна Денисова говорила о том, что перед тем, как сбрасывать вес, необходимо провести медицинское обследование, в ходе которого надо сдать клинический и биохимический анализы крови. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для того, чтобы правильно оценить состояние организма и сформировать подходящую систему питания, надо оценить липидный обмен и состояние пуринового обмена в организме.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявляла, что сахар, а точнее глюкозу исключить из рациона практически невозможно даже при прекращении употреблять сладкое.
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Мелисса Тимофеева