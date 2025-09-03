Россиянам назвали причины сложного возвращения к работе после отпуска
Эксперт Львовский: утраченный режим — причина сложного возвращения к работе
Сразу несколько факторов влияют на сложность возвращения к работе после отпуска, в том числе утраченный режим. Об этом рассказал эксперт Роскачества, эксперт по развитию команд Beyond Taylor Сергей Львовский.
По его словам, возвращаться к работе после отпуска трудно из-за утраченного рабочего ритма, поскольку во время отдыха биологические часы перестраиваются.
«Мозг и тело привыкают к расслабленному состоянию, к отсутствию стресса и дедлайнов. Когда человек пытается быстро вернуться в привычный рабочий темп, возникает тот самый «идеальный шторм» — объективно возросшая нагрузка встречается с инерцией отпускного режима. Эта гремучая смесь порождает чувство выгорания, апатию и глубокое уныние», — пояснил Львовский в разговоре с «Известиями».
Он посоветовал постепенно вливаться в рабочие будни, избегая тяжёлые нагрузки в первые дни. Важно восстановить режимы сна, питания и отдыха.
По словам эксперта, отдельное внимание стоит уделять завтракам и ужинам. Необходимо давать себе время спокойно принять пищу и не торопиться в эти моменты.
Тем временем терапевт и психолог Марина Астафьева рассказала «Москве 24», что никакие ритуалы не придадут сил на рабочий день, если человек спит менее восьми часов в день, именно столько требуется организму для восстановления организма.
«Именно во время отдыха ночью мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее – активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем. Мы просыпаемся утром и знаем, какую нам надо открыть дверь для того, чтобы решить все сложности», — пояснила Астафьева.
Специалист посоветовала завтракать полезными продуктами и не переедать, а также делать с утра 15-минутную зарядку под любимую музыку. А при возможности прогуливаться до работы пешком.