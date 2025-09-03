Россиянам назвали причины сложного возвращения к работе после отпуска

03 сентября 2025, 14:33

Эксперт Львовский: утраченный режим — причина сложного возвращения к работе

Фото: iStock/Yurii Yarema

Сразу несколько факторов влияют на сложность возвращения к работе после отпуска, в том числе утраченный режим. Об этом рассказал эксперт Роскачества, эксперт по развитию команд Beyond Taylor Сергей Львовский.





По его словам, возвращаться к работе после отпуска трудно из-за утраченного рабочего ритма, поскольку во время отдыха биологические часы перестраиваются.





«Мозг и тело привыкают к расслабленному состоянию, к отсутствию стресса и дедлайнов. Когда человек пытается быстро вернуться в привычный рабочий темп, возникает тот самый «идеальный шторм» — объективно возросшая нагрузка встречается с инерцией отпускного режима. Эта гремучая смесь порождает чувство выгорания, апатию и глубокое уныние», — пояснил Львовский в разговоре с «Известиями».

«Именно во время отдыха ночью мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее – активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем. Мы просыпаемся утром и знаем, какую нам надо открыть дверь для того, чтобы решить все сложности», — пояснила Астафьева.