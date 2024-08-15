Эти опасные бактерии живут у вас в раковине

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, поднимает тревожные вопросы о безопасности раковин в жилых и медицинских учреждениях. Исследователи обнаружили, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.
Анализ биопленок, образующихся вблизи кранов и сливных отверстий, показал наличие бактерий, в том числе Legionella, которая также обитает в природных водоемах, спа, почве и кондиционерах. Эта бактерия связана с недавно произошедшей вспышкой легионеллеза в Мельбурне, где из-за системы водяного охлаждения заболели почти 90 человек, и зарегистрировано два смертельных случая.
Ученые отметили, что в жилых домах биопленки содержат более разнообразный микробный состав по сравнению с больничными условиями, что, вероятно, связано с более частой уборкой в медицинских учреждениях.
Для минимизации рисков в больницах рекомендуется проводить уборку раковин, выключателей и дверных ручек дважды в день с использованием моющих средств. Это особенно важно для пациентов, получающих медицинскую помощь на дому, где риск размножения бактерий значительно выше.
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Ученые отметили, что в жилых домах биопленки содержат более разнообразный микробный состав по сравнению с больничными условиями, что, вероятно, связано с более частой уборкой в медицинских учреждениях.
Для минимизации рисков в больницах рекомендуется проводить уборку раковин, выключателей и дверных ручек дважды в день с использованием моющих средств. Это особенно важно для пациентов, получающих медицинскую помощь на дому, где риск размножения бактерий значительно выше.
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Елена Перлова