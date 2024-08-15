Эти опасные бактерии живут у вас в раковине

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, поднимает тревожные вопросы о безопасности раковин в жилых и медицинских учреждениях. Исследователи обнаружили, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.