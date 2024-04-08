Россиянам раскрыли, когда нужно срочно удалять зубы мудрости

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Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что немедленное удаление зубов мудрости необходимо при периодонтите — воспалении тканей.
Кроме того, удалить следует при нехватке места для зубов в челюсти, а также при росте «восьмёрки» под неправильным углом.
Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов. Кроме того, по её словам, здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.
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«Когда «восьмёрки» растут под неподходящим углом, они могут оказывать давление на соседние зубы, вызывая их смещение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Сумцова.
Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов. Кроме того, по её словам, здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.
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Мелисса Тимофеева