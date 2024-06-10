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Россиянам раскрыли, кому сильнее всего грозит тепловой удар

Врач Доронина: Тепловой удар грозит пожилым и пьяным
10 июня 2024, 23:25
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Заведующая приемным отделением Наталья Доронина заявила, что в группе риске получить тепловой удар люди старше 60 лет, а также нетрезвые граждане.


«Это люди, злоупотребляющие алкогольными напитками – они прям потоком идут – а также пациенты, страдающие неврологическими расстройствами, и люди старше 60 лет», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Доронина.

Ранее психиатр-нарколог Антон Петров высказал мнение о том, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так, по словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем. Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными.

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Вирусолог Вострухов раскрыл, как защититься от клещей-мутантов

Нарколог раскрыл, какие продукты усиливают тягу к алкоголю
#продукты
#врач
#мнение
#пациенты
#психиатр
#люди
Вирусолог Вострухов раскрыл, как защититься от клещей-мутантов
Вирусолог Вострухов рекомендовал носить многослойную одежду
10 июня 2024, 22:04

Фото: iStock/nechaev-kon

Вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов заявил, что от уже заполонивших Европу клещей-гигантов Hyalomma lusitanicum, являющихся особо опасными, можно защититься с помощью многослойной одежды на природе.
«Надо строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Воздерживаться от посещения мест, в которых отмечается активность клещей. Носить защитную многослойную одежду. Клещ может представлять угрозу вашему здоровью, поэтому худшая тактика — ждать, пока он отпадёт сам собой», — добавил в беседе с NEWS.ru Вострухов.

Он добавил, что при невозможности оперативно в медучреждение при укусе клеща его можно вытащить самостоятельно только при условии соблюдения всех мер безопасности, а также с помощью специальных приспособлений.
Ранее сообщалось, что «клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по Европе.

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#клещи
#врач
#меры
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Врач Орловский развеял миф о мороженом в жару
10 июня 2024, 21:55

Фото: iStock/sameer chogale

Кардиолог Видновской КБ Минздрава МО Дмитрий Орловский заявил, что мороженое на самом деле не охлаждает организм в жару.
По его словам, мороженое имеет обратный эффект «разогрева» организма за счёт того, что оно стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм.

«Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса все тело разогреется», — пояснил в беседе с NEWS.ru Орловский.

Ранее врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.

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#здоровье
#врач
#мороженое
#тепло
#жара
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Экономист Шедько предрёк рост цен на продукты питания в России
10 июня 2024, 21:27

Фото: iStock/industryview

Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько спрогнозировал рост цен на продукты питания в июне на 0,1%.
«На цены будет влиять сезон летних отпусков, снижение цен на плодоовощную продукцию, меры денежно-кредитной политики. Ситуация критичной не представляется, рост зарплат опережает инфляцию», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.

Ранее генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с «Радио 1» заявил, что отечественное вино ни в чём не уступает зарубежным винодельческим аналогам, однако из-за нехватки собственного винодельческого материала Россия зависит от импорта.

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#россия
#цены
#рост
#экономика
#продукты
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Врач Прощаев назвал витамины, продлевающие здоровье мозга
Врач Прощаев рекомендовал витамины группы В и D
10 июня 2024, 21:08

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Врач-гериатр, профессор Кирилл Прощаев заявил, что витамины группы В и D продлевают здоровье мозга и улучшают когнитивные функции.
«Для мозга нужна вся линейка витаминов группы В и витамин D. Витамины группы В содержатся в злаковых и бобовых. В отношении витамина D ситуация другая: в идеале человек должен проходить скрининг содержания витамина D в сыворотке крови», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Прощаев.

Также для мозга необходимы макро и микроэлементы, в частности цинк, добавил врач. По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.

Психиатр-нарколог Антон Петров заявлял, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю.

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#продукты
#врач
#витамины
#питание
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Бьюти-эксперт Мирзабекова раскрыла, кому нельзя самим избавляться от прыщей
Мирзабекова советовала людям с сухой кожей не избавляться самим от прыщей
10 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.
Она рекомендовала при появлении прыщей людям с такими типами кожи обращаться к специалистам.

«Если у вас кожа, которая страдает прыщами, необходимо идти к косметологу. Как только вы поняли, что у вас прыщи, сразу потребуется наблюдение врача. Он поможет грамотно подобрать аптечные и не аптечные средства. Неправильный уход за прыщавой кожей может привести к хроническому акне», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Мирзабекова.

А диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощем, который защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вредных веществ и вирусов, является редис. По её словам, это кладезь полезных веществ, таких, как витамина С, витаминов группы В, фолиевой кислоты, калия, магния.

«Вещества, которые находятся в крестоцветных растениях, помогают защищать ДНК. Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения. В редисе содержится бета-каротин — предшественник витамина A, отвечающего за иммунную систему и сумеречное зрение. Он защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Ранее косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявляла, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.

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#врач
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#здоровье
#питание
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Нарколог раскрыл, какие продукты усиливают тягу к алкоголю
Нарколог Петров: еда может усиливать тягу к алкоголю
10 июня 2024, 18:40

Фото: iStock/karandaev

Некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так считает психиатр-нарколог Антон Петров в беседе с изданием «Доктор Питер».
По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.

«Нередко приходится слышать от пациентов: "Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?" Или: "Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?"» — привёл примеры нарколог.

Он пояснил, что подобное поведение указывает на уже сформированную привычку употреблять алкоголь. Вместе с тем человек привыкает пить пиво в пятницу и алкогольные коктейли на отдыхе.

Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными. При этом стоит выбирать любимые блюда, посоветовал психиатр-нарколог.

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#ресторан
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«Русский Халк» Агаджанян проверил здоровье в подмосковном парке
10 июня 2024, 16:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Русский Халк» из Люберец Сергей Агаджанян посетил пункт проверки здоровья на свежем воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Силач прошёл проверку здоровья в Наташинском парке в Люберцах, а заодно и сломал несколько стальных стержней на радость другим посетителям. Скоро спортсмен отправится в Донецк, где попытается установить новый рекорд – буксировать военную технику, попутно надувая медицинские грелки до разрыва», – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в акции «Проверь здоровье в парке» с начала года приняли участие более 1,2 тыс. жителей Московской области. А за прошедшие выходные здоровье в 33 парках проверил 601 человек.

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Балашихинские врачи спасли руку упавшего со стремянки дачника

В Подмосковье онкоскрининг рта прошли с начала года около 130 тысяч человек
#московская область
#подмосковье
#проверка
#здоровье
#минздрав мо
#здравоохранение
#спорт
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Балашихинские врачи спасли руку упавшего со стремянки дачника
10 июня 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №3 Балашихинской больницы спасли руку пациента, упавшего на даче со стремянки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В травматологическое отделение больницы поступил 58-летний мужчина с жалобами на боль и нарушение двигательной функции левого плеча. Как выяснилось, на даче он поднялся на стремянку и упал на левое плечо с высоты двух метров. Врачи выявили у него закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом верхней части плечевой кости со смещением отломков.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

«В плечевой кости сместилась и раскололась труднодоступная, покрытая хрящом головка полусферической формы. Именно она обеспечивает подвижность всего плечевого сустава. Эта кость мягкая, пористая, и множественные отломки нельзя зафиксировать только винтами. В ходе операции пациенту выполнили открытую репозицию и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной и винтами. Винты установили под углом, в разных направлениях. Сухожилия мышц зафиксировали к пластине», – рассказал исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.
Сейчас мужчина уже выписан. Чтобы ускорить восстановление, ему рекомендовали лечебную физкультуру.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#травма
#хирург
#балашиха
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье онкоскрининг рта прошли с начала года около 130 тысяч человек
10 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диагностику новообразований слизистой полости рта — онкоскрининг — прошли с начала текущего года почти 130 тысяч жителей Московской области, проверка проводится в рамках проекта «Стоматология: перезагрузка», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Современная диагностика позволяет обнаружить развитие злокачественных новообразований и вовремя начать лечение. С начала года онкоскрининг слизистой полости рта прошли почти 130 тысяч жителей региона. По итогам проверки у 297 из них было обнаружено онкологическое заболевание», — сказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк.
Он добавил, что все пациенты с выявленной онкологией были направлены на лечение.

Онкоскрининг рта проводится методом люминесцентной стоматоскопии, это быстро и совершенно безболезненно: врач направляет люминесцентную лампу в полость рта, при этом любое отклонение от нормы становится заметным, потому что светится иначе. Диагностика проводится бесплатно на приёме у стоматолога.

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#онкология
#тестирование
#стоматология
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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