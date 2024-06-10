Россиянам раскрыли, кому сильнее всего грозит тепловой удар

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Заведующая приемным отделением Наталья Доронина заявила, что в группе риске получить тепловой удар люди старше 60 лет, а также нетрезвые граждане.
«Это люди, злоупотребляющие алкогольными напитками – они прям потоком идут – а также пациенты, страдающие неврологическими расстройствами, и люди старше 60 лет», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Доронина.
Ранее психиатр-нарколог Антон Петров высказал мнение о том, что некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так, по словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем. Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными.
Читайте также:
Врач Орловский развеял миф о мороженом в жару
Вирусолог Вострухов раскрыл, как защититься от клещей-мутантов
Нарколог раскрыл, какие продукты усиливают тягу к алкоголю
Мелисса Тимофеева