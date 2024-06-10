Нарколог раскрыл, какие продукты усиливают тягу к алкоголю

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Некоторые продукты могут усиливать тягу к алкоголю. Так считает психиатр-нарколог Антон Петров в беседе с изданием «Доктор Питер».
По словам специалиста, вероятно, тягу к алкоголю усиливают те продукты, которые человек обычно употребляет с алкоголем.
Он пояснил, что подобное поведение указывает на уже сформированную привычку употреблять алкоголь. Вместе с тем человек привыкает пить пиво в пятницу и алкогольные коктейли на отдыхе.
Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными. При этом стоит выбирать любимые блюда, посоветовал психиатр-нарколог.
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«Нередко приходится слышать от пациентов: "Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?" Или: "Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?"» — привёл примеры нарколог.
Он пояснил, что подобное поведение указывает на уже сформированную привычку употреблять алкоголь. Вместе с тем человек привыкает пить пиво в пятницу и алкогольные коктейли на отдыхе.
Чтобы избавиться от желания выпить, необходимо делать приемы пищи обильными. При этом стоит выбирать любимые блюда, посоветовал психиатр-нарколог.
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Элина Позднякова