Вирусолог Вострухов раскрыл, как защититься от клещей-мутантов

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Вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов заявил, что от уже заполонивших Европу клещей-гигантов Hyalomma lusitanicum, являющихся особо опасными, можно защититься с помощью многослойной одежды на природе.
«Надо строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке. Воздерживаться от посещения мест, в которых отмечается активность клещей. Носить защитную многослойную одежду. Клещ может представлять угрозу вашему здоровью, поэтому худшая тактика — ждать, пока он отпадёт сам собой», — добавил в беседе с NEWS.ru Вострухов.
Он добавил, что при невозможности оперативно в медучреждение при укусе клеща его можно вытащить самостоятельно только при условии соблюдения всех мер безопасности, а также с помощью специальных приспособлений.
Ранее сообщалось, что «клещи-монстры» (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются по Европе.
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Мелисса Тимофеева