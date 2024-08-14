Россиянам раскрыли лучшую профилактику простуд

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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.
«Контрастный душ, теплые носочки, тапочки и вкусный завтрак — лучшая профилактика простуд», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Жемчугов.
До этого кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирoгова СПбГУ Ирина Сухомлинова заявила о важности мотивации для занятий спортом и активного образа жизни, которые способствуют улучшению здоровья человека. Она отметила, что для того, чтобы начать ходить в зал или делать регулярные тренировки важна и компания.
«Часто встречаются примеры, когда родители приводят детей в секцию и увлекаются какой-то активностью вместе с ними. Важно наличие авторитетного примера перед человеком – чаще всего это опытный тренер: он и работу под личную жизнь подстроит, и место выполнения тренировки подскажет, и грамотно выстроит план тренировок, а когда нужно – выгонит на прием к врачу», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.
Ранее терапевт Ольга Чиркова отнесла к опасным заболеваниям, которые могут протекать бессимптомно такие неинфекционные болезни, как диабет и гипертония.
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