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Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь животных от стресса в праздники

22 декабря 2023, 12:27
Фото: istockphoto / Nadezhda Novikova

Фото: istockphoto / Nadezhda Novikova

Минсельхозпрод Подмосковья сообщает о главных правилах для владельцев домашних животных в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары Министерства сельского хозяйства Московской области подготовили ряд рекомендаций в новогодние праздники для владельцев четвероногих.

Специалисты настоятельно рекомендуют убрать все новогодние украшения повыше и желательно не использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде новогоднего дождика, тк животные могут их ​съесть и пораниться.


«По статистическим данным прошлого года в новогодние праздники поступило более 60 обращений к ветеринарным специалистам с жалобами на плохое самочувствие. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Также не стоит кормить питомцев праздничными угощениями. ​Из-за того, что в обычной жизни животные не употребляют жирную и жаренную пишу, могут возникнуть серьезные нарушения пищеварительной системы.

Кроме не стоит пытаться вывести животного на улицу во время ​салюта или громких гуляний. Собака может ​сильно испугаться ​резких и ​громких звуков и сбежать.

Стоит отметить, что если вы собираетесь взять своего четвероногого друга в поездку за пределы России, то заранее подготовьте для него все необходимые документы и в первую очередь ветеринарное свидетельство.

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