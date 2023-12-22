Жителям Подмосковья рассказали, как уберечь животных от стресса в праздники

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Минсельхозпрод Подмосковья сообщает о главных правилах для владельцев домашних животных в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары Министерства сельского хозяйства Московской области подготовили ряд рекомендаций в новогодние праздники для владельцев четвероногих.
Специалисты настоятельно рекомендуют убрать все новогодние украшения повыше и желательно не использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде новогоднего дождика, тк животные могут их съесть и пораниться.
Также не стоит кормить питомцев праздничными угощениями. Из-за того, что в обычной жизни животные не употребляют жирную и жаренную пишу, могут возникнуть серьезные нарушения пищеварительной системы.
Кроме не стоит пытаться вывести животного на улицу во время салюта или громких гуляний. Собака может сильно испугаться резких и громких звуков и сбежать.
Стоит отметить, что если вы собираетесь взять своего четвероногого друга в поездку за пределы России, то заранее подготовьте для него все необходимые документы и в первую очередь ветеринарное свидетельство.
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Специалисты настоятельно рекомендуют убрать все новогодние украшения повыше и желательно не использовать в качестве новогодних украшений мишуру в виде новогоднего дождика, тк животные могут их съесть и пораниться.
«По статистическим данным прошлого года в новогодние праздники поступило более 60 обращений к ветеринарным специалистам с жалобами на плохое самочувствие. Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Также не стоит кормить питомцев праздничными угощениями. Из-за того, что в обычной жизни животные не употребляют жирную и жаренную пишу, могут возникнуть серьезные нарушения пищеварительной системы.
Кроме не стоит пытаться вывести животного на улицу во время салюта или громких гуляний. Собака может сильно испугаться резких и громких звуков и сбежать.
Стоит отметить, что если вы собираетесь взять своего четвероногого друга в поездку за пределы России, то заранее подготовьте для него все необходимые документы и в первую очередь ветеринарное свидетельство.
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Мира Полтева