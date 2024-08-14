Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ

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Врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.
«Это может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции», – прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.
Она отметила, что при наблюдении у себя подозрительных симптомов необходимо обращаться к врачу.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.
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